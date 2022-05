La stagione dei Minnesota Timberwolves è stata indiscutibilmente positiva, ritornando ai playoff dopo quattro anni di assenza (solo la seconda volta che è successo dal 2004) e disputando una serie combattuta contro i Memphis Grizzlies, nella quale sono stati in vantaggio per oltre il 70% dei minuti salvo poi crollare nei finali di gara. Positiva non significa però perfetta, e se sono stati eliminati per 4-2 è anche per mancanze evidenti da parte di alcuni membri del roster. Uno di questi è stato individuato in D’Angelo Russell, talmente in difficoltà nella serie coi Grizzlies — chiusa con 12 punti di media e il 33% dal campo in 32.7 minuti di gioco — da osservare dalla panchina buona parte dell'ultimo quarto di gara-6, vedendosi preferito una riserva come Jordan McLaughlin il cui contratto non arriva ai 2 milioni di dollari. Ben lontano invece dai 30 milioni guadagnati da Russell in questa stagione e, soprattutto, dai 31.4 che Russell guadagnerà nella prossima, anche se sembra improbabile che sia Minnesota a darglieli.