KD fischiato ad Atene, poi twitta: "L'apocalisse"

La presenza di Kevin Durant sui campi dell’Eurolega non sta passando di certo inosservata, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo aver seguito gara-4 tra Monaco e Olympiakos, la stella dei Brooklyn Nets è volata ad Atene per sostenere il suo amico ed ex compagno di squadra Mike James anche al Pireo per gara-5. Quando è stato mostrato sui maxi-schermi, però, il pubblico della squadra di casa lo ha ricoperto di fischi, reo di sostenere la stella della squadra monegasca e quindi di essere un "nemico", provocando la sua reazione divertita. A fine gara, dopo la vittoria dell’Olympiakos per avanzare alle Final Four, Durant ha ripreso i fumogeni accesi dalla tifoseria twittando poi il video con la frase "L'apocalisse": decisamente in NBA non è stato abituato a vedere dei fumogeni accesi sugli spalti — anche se la stessa Eurolega avrebbe preferito che non accadesse, avendo condannato anche l’invasione di campo avvenuta negli ultimi minuti di partita.