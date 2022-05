Dopo i 47 punti di Ja Morant contro Golden State, Patrick Beverley ci ha tenuto a sottolineare come nella serie contro i Minnesota Timberwolves le cose siano andate in maniera molto diversa: "Con noi non è successo, dico solo questo" aggiungendo l’hashtag #Fatti. Peccato che poi i T’Wolves si siano fatti eliminare in sei partite, anche complice un’esplosione clamorosa di Morant nell’ultimo quarto di gara-5

I Minnesota Timberwolves hanno cominciato la loro estate con il rimpianto di una serie contro i Memphis Grizzlies nella quale sono stati in vantaggio per oltre il 70% dei minuti complessivi. Eppure, ciò nonostante, sono stati eliminati per 4-2, sprecando numerosi vantaggi in doppia cifra nel corso della serie. Uno dei motivi per cui erano riusciti a rimanere a lungo in vantaggio è stato il rendimento sotto le attese di Ja Morant: complici anche delle condizioni fisiche non ottimali, la stella di Memphis è stato tenuto a lungo sotto controllo, realizzando appena 39 canestri in sei partite di cui quattro dalla lunga distanza, pur sfiorando la tripla doppia di media nella serie (21.5 punti, 8.7 rimbalzi e 10.5 assist). Per fare un paragone, nelle prime due gare della serie contro Golden State ha già segnato 29 volte di cui ben 9 dalla lunga distanza, volando a 40.5 punti di media con 8.5 rimbalzi e 9 assist a partita, quasi dimezzando le palle perse (da 4.2 a 2.5).