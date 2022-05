Heat e Suns difendono il fattore campo e vanno 2-0

2/9

Per stessa ammissione di coach Doc Rivers, infatti, "in questo momento non abbiamo un lungo", alzando bandiera bianca dopo aver riproposto DeAndre Jordan in quintetto (6 punti, 5 rimbalzi e -9 di plus-minus in 13 minuti e 24 secondi) e aver ricevuto poco da Paul Reed (4 punti e 4 rimbalzi in 25 minuti), provando a cavarsela in altro modo. Bam Adebayo però ha fatto quello che ha voluto, chiudendo come miglior realizzatore dei suoi con 23 punti e 7/11 al tiro, seguito dai 22 con 12 assist di Jimmy Butler in quintetto