Dopo il modo deludente in cui si è conclusa la stagione 2021-22, i New York Knicks vogliono cambiare marcia e tornare ai playoff che hanno mancato quest’anno. Per farlo però c’è bisogno di cambiare qualcosa nel roster, e uno dei modi per riuscirci può essere il mercato dei free agent. La dirigenza dei Knicks ha la flessibilità per liberare spazio nel cap senza sacrificare troppo a livello di roster, ad esempio tagliando Taj Gibson e cedendo Nerlens Noel a una squadra con spazio salariale insieme a scelte al Draft, e per questo vogliono essere protagonisti. Il loro grande obiettivo — lasciando per un attimo da parte il pressing su Donovan Mitchell degli Utah Jazz — si chiama Jalen Brunson, ma la guardia dei Dallas Mavericks sta giocando talmente bene da uscire forse anche dalle possibilità di spesa dei Knicks, visto che 80 milioni in quattro anni sembrano pochi per quello che sta dimostrando ai playoff — e soprattutto i Mavs sembrano intenzionati a trattenerlo a ogni costo. Per questo c’è già un’alternativa pronta e si chiama Tyus Jones.