Butler elimina i Sixers, Dallas forza gara-7

Jimmy Butler con 32 punti guida i Miami Heat alle seconde finali di conference negli ultimi tre anni, eliminando i Philadelphia 76ers dai playoff. Joel Embiid prova a stringere i denti ma tira malissimo dal campo, mentre James Harden non segna neanche un punto nella ripresa e viene fischiato dai tifosi, aprendo un’estate complicata. Dallas gioca una super partita difensiva contro Phoenix e si affida a un Luka Doncic da 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per forzare gara-7 in programma domenica

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT GARA-6 90-99 (SERIE 2-4) | Dopo un primo tempo equilibrato in cui nessuno supera le 8 lunghezze di vantaggio, a Miami basta un parziale di 16-2 nel terzo quarto (vinto 25-15) per piegare la tenue resistenza dei Sixers, arrivati svuotati alla partita più importante della stagione. "Sono giunto alla conclusione che non siamo abbastanza forti per battere Miami" è l'amara constatazione di Doc Rivers a fine partita, aprendo una lunga estate di pensieri a Philadelphia

Gli Heat vivono un’altra serata terribile al tiro da fuori (7/28 che si aggiunge al pessimo 14/65 di gara-3 e 4 combinate), ma sfiora il 60% da due punti affidandosi soprattutto a Jimmy Butler. Dopo un primo tempo modesto, il leader di Miami si carica la squadra sulle spalle e segna 14 dei suoi 32 punti nel terzo quarto, aggiungendo anche 8 rimbalzi e 4 assist per eliminare la sua ex squadra. "Non mentirò: è bello battere la tua ex squadra ed è bello battere Joel, che è mio fratello e che avrei votato come MVP" ha detto Butler dopo la gara