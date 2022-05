In una stagione che sta già riservando grandi sorprese e onori a Steph Curry, la speranza del n°30 degli Warriors è che il riconoscimento ricevuto da Davidson non sia l’ultimo di un’annata dal sapore di riscatto. Nel frattempo però Curry può festeggiare 16 anni dopo il suo ingresso nel campus grazie alla borsa di studio di studente-atleta, un percorso di laurea finalmente terminato. “Steph Curry ha più volte sottolineato l’importanza dello studio, di quanto sia pesata nella sua carriera l’esperienza fatta a Davidson e il suo impegno per portare a casa la laurea. Non vediamo l’ora di poterlo avere qui da noi all’università per ritirare il suo attestato”. Queste alcune frasi del comunicato di Davidson, in cui si legge che a Curry mancava un semestre di lezione e, come spiegato dal college, in primavera ha deciso di iscriversi e di seguire a distanza le lezioni che mancavano con l’ausilio di due professori per conseguire la laurea in arte con specializzazione in sociologia.