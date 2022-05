Pessima serata per i Celtics e in particolare per Jayson Tatum - che come nella serie contro Milwaukee affonda in gara-3 e gioca la sua partita peggiore. Dopo i 28 punti di media raccolti nei primi due episodi del testa a testa contro Miami, ne mette soltanto 10 con 3/14 al tiro e sei palle perse a referto. E dire che nel quarto periodo a complicare l’assunto era arrivata anche una bella botta alla spalla - tale da lasciarlo dolorante a terra. Superato quello stringendo i denti, resta la delusione cocente per un risultato che rimette Boston in difficoltà e costringe i Celtics a dover andare di nuovo a vincere a Miami: “Inaccettabile, non è una prestazione accettabile. Devo giocare meglio, ho lasciato da soli i miei compagni”. E poi sull’infortunio: “Il mio collo è rimasto incastrato in una posizione assurda, mi sono fatto male ma spero sia solo dolore passeggero”.