Brown decolla: è la schiacciata della serie. VIDEO

PLAYOFF NBA

Boston spegne Miami e vola a un passo dalle Finals

Trascinati dai 47 punti della coppia Brown-Tatum e soprattutto da una difesa granitica, i Boston Celtics travolgono i Miami Heat nel secondo tempo di gara-5 e si portano a una sola vittoria di distanza dalle finali NBA che mancano dal 2010. I padroni di casa non vanno oltre i 18 punti con 10 rimbalzi di Bam Adebayo, con uno spento Jimmy Butler da soli 13 punti e 4/18 al tiro in una serata in cui Miami tira 7/45 dalla lunga distanza. Tra 48 ore i Celtics potranno chiudere i conti a Boston

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS GARA-5 80-93 (SERIE 2-3) | Sorpasso completato. Per la prima volta nelle finali di conference i Boston Celtics si portano in vantaggio sui Miami Heat, passando da 1-2 a 3-2 con due vittorie convincenti soprattutto grazie alla difesa. Dopo un primo tempo concluso in vantaggio di 5 lunghezze, i Celtics piazzano un parziale di 24-2 nell’arco di sei minuti e mezzo in un terzo quarto in cui doppiano gli avversari sul 32-16, aprendo poi il quarto periodo con un altro 14-2 per chiudere i conti

A mettere il punto esclamativo sulla vittoria ci pensa una schiacciata sensazionale di Jaylen Brown a 5:19 dalla fine del match, portano il vantaggio sul +18 e consegnando ai Celtics la vittoria che rimette il fattore campo nelle loro mani. È lui il miglior marcatore di squadra con 25 punti, 10/19 al tiro, 5/9 dalla lunga distanza e +20 di plus-minus in poco meno di 40 minuti, pur andando solamente una volta in lunetta in tutto il match