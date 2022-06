Il gap generazionale

Non c'è assolutamente cattiveria nelle parole di Green, ma anzi una lezione di vita imparata da un compagno molto più giovane di lui. "I 19enni di oggi non sono i 19enni di quando avevo io 19 anni. Sono una generazione completamente diversa, tutta un'altra merce, perché il mondo in cui vivono è diversissimo dal mio mondo di 19enne. E allora finisci per imparare da loro, e capisce che non puoi comportarti con loro così come ti comporti con gli altri: devi toccare i giusti bottoni, devi capire come arrivare a loro, come trattarli. Per me ad esempio Jonathan è qualcosa di più di un figlio o di un fratello e capisco che quando ride di me non lo fa perché mi odia ma perché io ho 32 anni, lui 19 e quello che piace fare a me a lui probabilmente non interessa. Ora l'ho capito, e ho capito anche perché mi guarda come se avessi 55 anni: per come mi comporto, per come mi muovo, per come mi vesto".