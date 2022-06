I dati di gara-1 sono impietosi. Tolti i secondi/minuti di garbage time, il bilancio del plus/minus delle panchine delle due squadre ha lanciato un messaggio allarmante a Stevec Kerr e al coaching staff di Golden State: "Il dato della panchina degli Warriors è stato di -43, quello delle riserve dei Celtics di +33", spiega Flavio Tranquillo. Che in queste cifre vede un possibile aggiustamento per Golden State, se non già in gara-2 magari per il proseguio della serie: "Non sarei sorpreso se dessero un'occhiata diversa ai giocatori che hanno in panchina, allungando la rotazione, forse anche modificandola. I Celtics invece hanno visto che dare quei 5 minuti a Daniel Theis tutto sommato ha avuto un'importanza nell'economia della partita. Potrebbero rifarlo in gara-2, che sia con Theis, con Aaron Neismith o con qualche altra riserva". Gli aggiustamenti, da sempre, decidono le serie NBA: c'è grande attesa per scoprire quali saranno quelli decisivi a partire da gara-2.