BOSTON - Boston è la squadra con più titoli NBA (17, gli stessi dei Lakers, che sperano di superare). Boston è la squadra con più leggende, con più Hall of Famer (25), con più maglie ritirate (24). Il parquet (rigorosamente incrociato) del Garden - prima il vecchio, oggi il TD Garden - ha un fascino tutto suo. E quel fascino lo subiscono anche gli avversari, soprattutto se - come Steph Curry - amano la pallacanestro e la storia della NBA. "Boston è speciale", ammette il n°30 dei californiani, che in gara-3 giocherà per la prima volta una gara di finale contro i Celtics e contro la loro mistica. "È una franchigia storica. Le dinastie, quella degli anni '80, i titoli vinti, tutti gli highlights visti e rivisti in TV. L'ammirazione per tutto quello che ha fatto in carriera uno come Larry Legend, le serie di finale contro i Lakers, poi KG [Kevin Garnett], Ray Allen, Paul Pierce, Rondo - che sono riusciti a vincere un titolo qui. Ricordo l'urlo divertente di KG a fine partita, 'Anything is possible', no? In questa città, in questa arena c'è tanta storia: in gara-3 e in gara-4 ci sarà un'atmosfera straordinaria". E un campione come Steph non può che apprezzarla, anche da avversario.