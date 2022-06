Il super tiratore di Golden State sta tirando 10/33 dopo le prime due gare di finale. L'antidoto alle sue difficoltà, se gli si vuole credere, lo trova nel rivedere filmati di grandi gare disputate in passato. E anche Curry conferma: "Lo fanno tutti i grandi giocatori" Condividi

La conferenza stampa di Klay Thompson prima di gara-3 inizia così: "Sei 10/33 al tiro: cosa stanno facendo i Celtics per metterti in difficoltà?". Il n°11 di Golden State la butta sul ridere: "Grazie per ricordarmi le mie stupende percentuali di tiro", replica Thompson. Poi però risponde, seriamente: "Forse qualche conclusione presa con troppa fretta. In altre non avevo le gambe 'sotto' il tiro. Ma ho già attraversato dei momenti difficili altre volte: il punto è saperne uscire. In gara-3 per me sarà importante entrare in ritmo, e continuare a tirare: di solito succedono buone cose". Poi, quasi per spostare l'attenzione da sé alla squadra e alla serie, aggiunge: "E comunque preferisco tirare 4/19 e vincere di 20 che fare 13/19 e perdere di 10", dice.

La cura YouTube, fin dai tempi di Washington State leggi anche Boston-Golden State: gara-3 in streaming su Sky Poi però - con una mossa molto "alla Klay Thompson" - la superstar degli Warriors svela il suo personalissimo modo di trovare una via di uscita a periodi come questi, quando il tiro non entra: "Il bello dell'epoca in cui viviamo è poter andare su YouTube - confessa - e godermi qualche mia grande partita del passato. Non parlo di chissà quando: anche al secondo turno contro i Nuggets o nell'ultimo contro i Mavs ho avuto gare con 7 o 8 triple segnate". E quello che Thompson digita nel suo motore di ricerca ("L'ho fatto anche ieri, a voler essere sinceri") sono le stesse parole chiave che forse molti di noi hanno digitato tante vole: "Game-6 Klay", dice. "Quelle sono le partite in cui la pressione era fortissima e io ho finito per tirare benissimo: se puoi farlo in quelle condizioni, vuol dire che puoi farlo sempre, basta restare forti mentalmente", spiega. "È come quando ero al college, e il ragazzo che si occupava dei video mi girava una clip con tutti i miei canestri, quando tutto sembra funzionare all'unisono, quando il pallone vola fuori dalle tue falangi".