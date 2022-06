L’intera stagione saltata per ripetuti infortuni alle ginocchia sembravano aver allontanato sempre di più Zion Williamson e i New Orleans Pelicans. Ma a poche settimane da una svolta cruciale per il suo futuro, con la firma sull’estensione di contratto che lo attende, pare che tra l’All-Star e la sua franchigia sia tornato il sereno. Dopo le dichiarazioni di David Griffin, che ha definito come una “decisione facile” la scelta di estenderlo al massimo salariale (pur sottolineando la necessità di doversi cautelare in caso di infortuni), anche lo stesso diretto interessato ha confermato la sua intenzione di rimanere in Louisiana. "Certo che voglio rimanere qui. Non è un segreto, l’ho sempre ribadito ogni volta che ho parlato" ha detto ai giornalisti presenti in una YMCA locale dove ha aperto le registrazioni per un camp legato al suo nome. "È stato un anno molto lungo per me tra riabilitazione e battaglie mentali. Ma ora sto bene. Sono pronto a tornare al lavoro". Parole che confermano anche quello che ha detto dopo la fine della stagione, spiegando che non vedeva l’ora di firmare l’estensione di contratto che lo legherà a New Orleans ancora a lungo. "Ma dovete chiedere ai Pels, baby" ha risposto con un sorriso quando gli è stato chiesto del suo contratto.