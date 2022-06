Neanche il tempo di insediarsi come nuovo capo della dirigenza dei Denver Nuggets che Calvin Booth ha già trovato un accordo di mercato. Come riportato da ESPN, i Nuggets hanno deciso di cedere JaMychal Green e una prima scelta protetta del Draft 2027 agli Oklahoma City Thunder in cambio della scelta numero 30 di questo Draft e due future seconde scelte nel 2023 e nel 2024. Uno scambio che ha innanzitutto motivazioni finanziarie: Green avrebbe esercitato l’opzione a suo favore da 8.2 milioni di dollari per il prossimo anno, ma cedendolo nello spazio salariale dei Thunder (in cambio di quella futura seconda scelta, di cui non è stata resa nota la protezione) i Nuggets risparmieranno 20 milioni di dollari tra stipendio e luxury tax, oltre a creare una “trade exception” da 8.2 milioni per assorbire un contratto da qui ai prossimi 12 mesi. Denver avrà le scelte numero 21 e 30 del Draft della prossima settimana, mentre OKC dopo aver ceduto la 30 ne avrà comunque due in Lottery (la 2 e la 12) e la quarta del secondo giro (34^ assoluta). Non è chiaro se Green, 31 anni, rimarrà ai Thunder oppure verrà utilizzato per facilitare un ulteriore scambio, come spesso è stato fatto da OKC nelle ultime stagioni quando ha acquisito dei veterani.