Mancano poche ore all’inizio ufficiale del mercato dei free agent — previsto per la mezzanotte italiana tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio —, ma le squadre NBA di certo non stanno rimanendo ferme. E nella notte i New York Knicks hanno gettato la maschera, concludendo uno scambio che rivela molto delle loro intenzioni. Come riportato da ESPN, la franchigia della Grande Mela ha ceduto Nerlens Noel e Alec Burks ai Detroit Pistons insieme a due seconde scelte al Draft e a 6 milioni di dollari cash per incentivare lo scambio. Soprattutto, però, cedendo quei due contratti i Knicks hanno liberato ulteriori 19 milioni di dollari nel loro monte salari, arrivando nei dintorni dei 30 milioni di dollari — abbastanza per dare l’assalto al loro obiettivo numero uno dell’estate, vale a dire Jalen Brunson dei Dallas Mavericks. Secondo quanto scritto, per lui sarebbe pronto un quadriennale da circa 110 milioni di dollari complessivi, un’offerta monstre per un giocatore scelto al secondo giro del Draft 2018 e che solo nel corso dell’ultima stagione si è affermato come secondo miglior realizzatore dei Mavs alle spalle di Luka Doncic. Proprio la possibilità di "uscire" dall’ombra dello sloveno e diventare la point guard titolare con la palla tra le mani per i Knicks — che nel corso dell’estate hanno assunto suo padre Rick come assistente allenatore di Tom Thibodeau, con cui ha già lavorato a Chicago e Minnesota — sembrerebbe aver convinto Brunson ad accettare la corte di New York, che da mesi ormai lo ha individuato come l’obiettivo numero uno della loro estate.