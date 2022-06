Come era ampiamente previsto, il prossimo anno Russell Westbrook guadagnerà 47 milioni di dollari. Una cifra ragguardevole che rappresenta l'ultimo anno del contratto firmato nel settembre del 2017 con gli Oklahoma City Thunder, quando era reduce dalla sua stagione da MVP con OKC. Quel contratto è poi passato da Houston a Washington fino a finire ai Lakers, con i quali Westbrook ha deciso di esercitare la player option per rimanere in gialloviola. Le vie del mercato ci diranno poi se finirà anche la stagione a Los Angeles, ma nel frattempo Westbrook può godersi un ultimo anno di contratto che lo ha messo decisamente di buon umore, almeno stando al video che ha pubblicato sui suoi social nel giorno stesso della notizia. Westbrook ha preso in prestito il ritornello del nuovo brano di Beyoncé, "BREAK MY SOUL", per mandare un messaggio ai suoi haters, cantando "You won't break my soul and I'm telling everybody" ("Non mi spezzerete l'anima e lo dico a tutti") guardando e sorridendo in camera mentre era alla guida. Una consuetudine che ha da molto tempo, visto che nell'estate del 2016 - dopo l'addio di Kevin Durant per andare ai Golden State Warriors - un suo video in circostanze simili fece il giro del web, cantando "Now I do what I want" citando il brano di Lil Uzi Vert. Come a dire: quando Westbrook vuole mandare un messaggio all'esterno, ha decisamente un modus operandi preferito.