Alla notizia della volontà di Kevin Durant di essere ceduto da parte dei Brooklyn Nets - ha fatto sapere l'insider ESPN Adrian Wojnarowski - mezzà NBA ("una quindicina di squadre") hanno immediatamente manifestato il loro interesse ai Nets. Quindici squadre e un giocatore - peraltro entrato nella lega da neppure 15 giorni: Paolo Banchero. La prima scelta assoluta di passaporto italiano all'ultimo Draft ha dimostrato di aver già perfettamente chiari come funzionano i meccanismi nella lega, e alla notizia della possibilità che Durant cambi squadra ha fatto seguire una pronta Instagram Story con l'immagine (ovviamente creata attraverso Photoshop) di lui e KD in maglia Orlando Magic e la scritta "Don't sleep", come a dire: non sottovalutate questa possibilità. Durant in effetti sembra desiderare una destinazione calda, tra Florida e Arizona da quello che si sente in giro: solo che le sue preferenze per la Florida sono per accasarsi ai Miami Heat.