Non si può dire che i New York Knicks non stiano provando a fare qualcosa per cambiare le sorti della squadra. Oltre 100 milioni di dollari (per 4 anni) a Jalen Brunson sono sembrati ad alcuni una scommessa eccessiva, e poi ne sono usciti altri 60 per confermare Mitchell Robinson e 16 (8 all'anno) per allungare il roster con Isaiah Hartenstein. E come spesso accade le mosse di mercato di una squadra sono seguite con grande attenzione dai giocatori stessi: è il caso ad esempio di R.J. Barrett, con Julius Randle il giocatore probabilmente di maggior talento nel roster di coach Thibodeau. Barrett è sembrato felicissimo del rinnovo di Robinson ("Money Mitch", ha twittato, congratulandosi col compagno per aver incassato un ottimo contratto) mentre invece l'investimento oltre i 100 milioni per Brunson ha generato da parte dell'esterno canadese un tweet - già di per sé ambiguo - con l'emoticon degli occhi che scrutano, tweet peraltro poi cancellato dallo stesso Barrett.