Il bello della NBA è che a volte la verità e i retroscena su alcune storie arrivano anche a distanza di anni. Due nel caso di Anthony Edwards, al tempo uno dei principali prospetti del Draft 2020, in uscita da Georgia. Draft al quale sceglievano per primi i Minnesota Timberwolves e che vedeva i Golden State Warriors titolare della seconda chiamata. Motivo per cui Steve Kerr e il suo staff convocarono Anthony Edwards per fargli sostenere un provino, finito - nelle parole del diretto interessato stesso - non certo nel migliore dei modi. "Mi chiesero di fare questo esercizio che di solito faceva Steph Curry", ha raccontato ancora a giugno proprio Edwards. "Bisognava correre, toccare la linea, ricevere il pallone e tirare. Correre, toccare la linea, ricevere il pallone e tirare. L'obiettivo era segnare 5 tiri in fila. Solo che non c'era verso che ci riuscissi, ero troppo stanco. Ovvio, non potevo dirlo a voce alta, ma in campo non riescivo più a sprintare e mi trascinavo da una parte all'altra. 'Non riesci ad andare più veloce?', mi chiede Steve Kerr. 'Mi pare di essere veloce', gli rispondo. 'No. Rifallo'. Allora ci riprovo ma la seconda volta - sono ancora più stanco - va pure peggio: ogni tiro che prendo neppure si avvicina al ferro, uno tutto a sinistra, l'altro tutto a destra. A cena quella sera coach Kerr venne da me e mi disse: 'Se ti scegliamo alla n°2 devi lavorare più duramente di così. Non lavori abbastanza', furono le sue parole".