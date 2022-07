I Brooklyn Nets prendono tempo mentre attendono di capire come massimizzare la vendita (su richiesta) di un campione come Kevin Durant, che nei giorni scorsi ha manifestato l’intenzione di vuole lasciare la squadra. Stando a quanto riportato da ESPN, la base da cui partire per metterlo sotto contratto sarà quella di mettere sul piatto un bel po’ di scelte al primo giro al Draft: “Il mercato è in fermento e i Nets si aspettano di ricevere diverse offerte creative per KD, che comprendono sia giocatori giovani di talento che chiamate al Draft: a Brooklyn stanno cercando di creare uno “schema” di base, una bozza di offerta, un pacchetto base da cui partire per prendere in considerazione offerte per Durant. Dopo il passaggio di Gobert a Minnesota infatti, quello è diventato uno dei riferimenti da tenere in considerazione”. Queste le parole di Adrian Wojnarovski, che ha spiegato come le trattative vadano a rilento e che le preferenze del giocatore - che ha indicato Miami e Phoenix come destinazioni gradite - non sia un termine di riferimento per i Nets che hanno l’ultima parola su ogni possibile trattativa. Le cose insomma potrebbero andare per lunghe: chiunque sia interessato dovrà mettersi a lavoro con altre franchigie e decidere di rinunciare a diversi asset.