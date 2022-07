Un 4 luglio che non avrebbe mai voluto vivere, quello appena trascorso da Brittney Griner, la giocatrice delle Phoenix Mercury detenuta in Russia ormai da febbraio dopo l'arresto all'aeroporto di Mosca per il possesso di alcune cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish. Un 4 luglio in cui la Griner ha scritto una lettera aperta indirizzasta nientemeno che alla Casa Bianca e al presidente USA Joe Biden. "Per la mia famiglia il 4 luglio è sempre stata una festa per celebrare chi ha lottato per la libertà, compreso mio padre, veterano di guerra in Vietnam. Quest'anno però la parola 'libertà' per me ha un significato completamente diverso", si legge nella lettera di Griner. "Mentre sono qui in una prigione russa, da sola, senza la protezione di mia moglie, della mia famiglia, dei miei amici, sono terrorizzata all'idea che potrei rimanere qui per sempre". Un appello quasi disperato, che nelle parte finale della lettera diventa personale, con le parole dirette espressamente a Biden: "Ho votato per la prima volta nel 2020 e ho votato per lei, perché credevo in lei. So quanti impegni e quanto lavoro comporta la sua carica, ma la prego di non dimenticare me e gli altri detenuti americani. La prego di fare tutto il possibile per riportarci a casa".