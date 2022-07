2/16

Ottimo difensore, centro che può dare una mano a gara incorso, produttivo anche restando sul parquet per pochi minuti: Hartenstein non sarà un grande realizzatore, ma può tenere il campo in maniera credibile senza creare grossi problemi in attacco. A New York i lunghi in roster non sono pochi, ma potrebbe riuscire a ritagliarsi un ruolo di primo livello (a basso costo): in quel caso sarebbe davvero un affare per i Knicks