I Lakers vogliono Irving, i Nets invece non accettano Westbrook (e il suo maxi contratto in cambio): per questo potrebbero servire gli Spurs, sempre a caccia di altre scelte al primo giro al Draft e in grado di mettere sul piatto tiratori da aggiungere al roster dei Lakers - Josh Richardson e Doug McDermott - e contropartite interessanti anche per Brooklyn. Trovare un accordo però non sarà semplice

Kyrie Irving vuole andare via da Brooklyn, i Lakers di LeBron James avrebbero una gran voglia di aggiungerlo in squadra cedendo Westbrook, ma i Nets non hanno alcuna intenzione di sobbarcarsi gli oltre 47 milioni di dollari di contratto previsti per la stagione 2022-23 dall’accordo firmato dal talento gialloviola. Come superare questa fase di stallo? A tal proposito potrebbero intervenire gli Spurs, che come terza squadra potrebbero sobbarcarsi il contratto di Westbrook in cambio di scelte al Draft - diventate le gemme preziose di cui in Texas vanno a caccia in questa stagione di totale rebuilding. Far funzionare l’accordo infatti potrebbe non essere semplicissimo - anche per i Nets, oltre a liberare spazio salariale e risparmiare in quanto a tassa di lusso, vorrebbero anche riuscire a incassare qualche asset - anche se sull’ipotesi di scambio con i Lakers si aggiunge un altro dettaglio filtrato nelle scorse ore e ripescato con oltre un mese di ritardo.