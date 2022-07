ORLANDO MAGIC-HOUSTON ROCKETS 91-77 (GLI HIGHLIGHTS)

Non poteva iniziare in maniera migliore l’avventura di Paolo Banchero in maglia Magic, chiamato nella sua prima partita in carriera con Orlando a sfidare proprio gli Houston Rockets - la squadra che nei giorni che hanno preceduto il Draft 2022 era indicata da tutti come quella intenzionata a sceglierlo con la terza chiamata assoluta. Poi le cose sono andate in maniera diversa, con la franchigia della Florida che ha deciso di selezionarlo con la prima scelta assoluta, lasciando ai texani un Jabari Smith Jr. che è stato, insieme al talento di passaporto azzurro, il più fotografato della serata. A Banchero, partito in quintetto, sono bastati 26 minuti in campo per incantare e mettere in mostra diverse potenziali armi del suo gioco: tiro da tre punti (dall’arco è arrivato il primo canestro in assoluto della sua carriera con i Magic), capacità di passaggio (ben sei assist a referto) e leadership nel guidare il quintetto. Alla sirena finale per lui sono 17 punti, quattro rimbalzi e sei passaggi vincenti, con un eloquente +20 di plus/minus che ne racconta l’impatto sul match.