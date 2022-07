Gallinari: "La squadra che ho sempre sognato"

Un contratto da oltre 13 milioni di dollari, due anni di accordo e un matrimonio più volte rimandato in passato e che finalmente Danilo Gallinari è riuscito a celebrare: i Boston Celtics sono sempre stati la squadra del destino per il n°8 azzurro, un sogno mai nascosto e più volte sfiorato - come raccontato anche dal Boston Globe in un articolo di qualche giorno fa: Danny Ainge lo ha corteggiato per anni, innamorato del suo gioco e pronto nel 2017 a virare su Gallinari nel caso in cui i Celtics non avessero raggiunto (come poi accaduto) un accordo con Gordon Hayward. Nel 2020 invece Boston voleva bussare alla porta dei Thunder per prenderlo, ma furono più lesti e più generosi gli Hawks a livello d’offerta, portando poi Gallinari in Georgia nelle ultime due stagioni. Poco importa, visto che è arrivata finalmente l’occasione di vestire la maglia biancoverde: “La squadra che ho sempre sognato”, la frase scelta per lanciare il primo post in cui presentarsi ai suoi fan come un nuovo giocatore dei Celtics. Una frase spesso ripetuta dagli sportivi, ma che mai come in questo caso è il compimento di un percorso e di un corteggiamento durato diversi anni.