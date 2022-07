L'All-Star dei Bucks si è appena sottoposto a un'operazione al polso per riparare un legamento danneggiato. Dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha messo fuori gioco negli scorsi playoff, un'altra brutta notizia per il n°22 di Milwaukee. Che ora non è certo possa essere in campo già al via del prossimo campionato

C'è chi è convinto che la corsa al repeat dei Milwaukee Bucks si sia interrotta con l'infortunio al ginocchio di Khris Middleton, occorsogli in gara-2 della serie di primo turno contro Chicago. Nelle restanti 10 gare di playoff il n°22 dei Bucks non si è più rivisto in campo e Milwaukee si è dovuta inchinare in gara-7 al turno successivo contro Boston, la squadra poi giunta in finale NBA. Ma il ginocchio sinistro dell'ex Aggies non è l'unica fonte di preoccupazione nel Wisconsin: Middleton infatti si sarebbe appena sottoposto anche a un'operazione al polso sinistro per un legamento lacerato, e i tempi di recupero dovrebbero riportarlo in campo attorno alla data di via del campionato 2022-23, anche se al momento non ci sono certezze che i Bucks possano contare su di lui già all'opener stagionale.