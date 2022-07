Era una delle tessere del domino più attese e ora è caduta: Deandre Ayton ha accettato una "offer sheet" da 133 milioni di dollari in quattro anni proposta dagli Indiana Pacers, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Ora la palla è nelle mani dei Phoenix Suns, che secondo le regole della restricted free agency hanno 48 ore per pareggiare l'offerta e trattenere la prima scelta assoluta del Draft 2018, oppure possono rinunciare e farlo andare a Indiana. Secondo quanto detto dagli agenti del giocatore, i Suns non hanno mai fatto un'offerta per Ayton, aspettando che fosse il mercato a fissare il suo prezzo: ora l'offerta al massimo salariale è arrivata e, considerando come si è conclusa la passata stagione, non è chiaro se Phoenix intenda pareggiare o meno. Quello che è certo è che firmando questa offer sheet Ayton non può più essere inserito in una sign and trade per arrivare a Kevin Durant, e che anche nel caso in cui pareggiassero i Suns non potrebbero scambiarlo prima del prossimo 15 gennaio, e per un anno non potrebbero cederlo a Indiana. L’offerta da 133 milioni di dollari è la più alta mai registrata nella storia della lega, superando quella da 107 milioni di dollari per Otto Porter da parte dei Brooklyn Nets poi pareggiata dagli Washington Wizards. La più alta che invece non è stata pareggiata è quella da 94.4 milioni di dollari dei Dallas Mavericks per Harrison Barnes nell’estate del 2016, l’anno in cui i Golden State Warriors firmarono Kevin Durant.