La notizia di mercato della notte arriva da New York: i Knicks hanno ufficialmente iniziato una trattativa per convincere i Jazz a cedere Donovan Mitchell, diventando così la meta ideale e favorita in queste giornate convulse in cui Utah aveva prima tolto dal mercato il n°45 e poi deciso di aprire alla sua partenza - intavolando diverse potenziali discussioni, senza giungere però a nulla di concreto. Stavolta i Knicks invece sembrano aver imbroccato la strada giusta: detentori di ben otto prime scelte al Draft nei prossimi anni (quattro loro e quattro arrivate via trade) e pronti a inserirle in uno scambio, a New York si sono detti disposti ad ascoltare offerte che riguardano l’intero roster. Nessuno è incedibile, pur di arrivare a Donovan Mitchell.

Il nome del giocatore a cui i Jazz paiono essere interessati è quello di Quentin Grimes, giovane e di prospettiva come il restyling che Utah spera di dare al suo roster: anche per questo la squadra di Salt Lake City ha messo sul piatto - in altre trattative e con altre franchigie - i vari Patrick Beverley, Malik Beasley e Jordan Clarkson; ennesima dimostrazione del fatto che si voglia provare a ripartire da zero. Anche Miami nei giorni scorsi aveva manifestato il proprio interesse per Mitchell, mettendo sul piatto due prime scelte e anche Tyler Herro (in attesa di estensione contrattuale): mancano però asset futuri e per quello gli Heat sono a lavoro per trovare una terza squadra che permetta di completare il quadro. Al momento dunque più avanti New York, che potrebbe inserire in squadra quello che diventerebbe da subito il volto della franchigia: nato a Elmsford, nello stato di New York, per Mitchell sarebbe a tutti gli effetti un ritorno a casa. Anche questo è un fattore di cui Jazz e Knicks terranno conto, in una trattativa che parte ben avviata.