In un periodo convulso come quello del mercato NBA, ogni voce che esce va soppesata e analizzata per capire il motivo stesso per cui viene messa in circolazione. Se poi una voce coinvolge i Los Angeles Lakers, allora moltiplicate l’attenzione per 10. Secondo quanto scritto da Chris Haynes di Yahoo Sports, i Big Three dei gialloviola LeBron James, Russell Westbrook e Anthony Davis si sono sentiti al telefono nel primo weekend della Summer League di Las Vegas per "esprimere il loro impegno l’uno verso l’altro e promettendo di far funzionare la partnership". La telefonata sarebbe stata organizzata per "essere sicuri che tutti e tre fossero sulla stessa lunghezza d’onda fintanto che rimarranno insieme nella caccia al titolo NBA", aggiungendo anche che Russell Westbrook non ha mai chiesto ai Lakers di non essere ceduto. Una voce che arriva al termine di diversi giorni molto intensi specialmente attorno a Westbrook, che al di là delle voci che lo vogliono già in direzione Brooklyn nello scambio per Kyrie Irving, si è separato dal suo storico agente Thad Foucher che a ESPN aveva detto a chiare lettere che Westbrook non intendeva rimanere a Los Angeles, al contrario di quello che l’agente gli suggeriva — portando quindi alla rottura.