West contro Redick: "12 punti di media e critica?"

È l’eterna lotta tra ciò che accade oggi e quello che è successo in passato, il continuo paragone tra epoche e giocatori tirati fuori dal loro contesto: in NBA, così come nella vita, si tende spesso a mettere uno di fianco all’altro talenti che hanno avuto l’occasione di esprimersi in ambienti e situazioni non paragonabili. E così, nella morsa di un giochino da cui è difficile sottrarsi, è caduto anche JJ Redick, che dopo una lunga carriera NBA ha saputo ritagliarsi un ruolo di rispettabile commentatore TV. A far discutere qualche settimana fa era stata la sua uscita riguardo Bob Cousy e il fatto che lui lo avesse escluso da un’ideale classifica della point guard migliori di sempre per inserire Chris Paul: Redick a quel punto aveva replicato - “Bob Cousy non era in grado di palleggiare con la mano sinistra”, riferendosi al sei volte campione NBA con i Celtics. Non solo, ha poi affondato il colpo: “Cousy ha vinto quando nella lega c’erano soltanto otto squadre e vincevi soltanto due serie playoff: ha giocato contro idraulici e pompieri”.

Parole dure - sicuramente ingenerose - alle quali aveva poi replicato il diretto interessato in maniera piccata: "Le persone che hanno meno talento di te proveranno sempre a denigrare il tuo nome con la speranza di mettersi in mostra, attirare l'attenzione e aumentare la loro credibilità. Se rispondessi a frasi del genere, farei il suo gioco: ci tengo solo a fare dei nomi, giusto per rendere l'idea. Sono sceso in campo insieme a Bill Russell o Wilt Chamberlain. Già, quel Wilt Chamberlain: non era male a giocare a pallacanestro e credo che all'occorrenza sarebbe stato bravo anche a spegnere le fiamme". Discorso chiuso, almeno fino a quando non è intervenuto un'altra leggenda NBA come Jerry West.

