Il giocatore reduce da una buona annata di esordio ai Lakers è conosciuto anche come "Hillbilly Kobe" o come "AR15". Il primo per la sua provenienza geografica, il secondo sfruttando l'associazione di iniziale e numero di maglia con la sigla di uno dei fucili semiautomatici più popolari negli Stati Uniti. E la cosa non gli piace proprio

Austin Reaves si è messo in mostra nella sua prima stagione NBA guadagnandosi i complimenti niente meno che del suo compagno più eccellente, LeBron James. Dopo una notevole carriera collegiale alle spalle (prima a Wichita State e poi a Oklahoma) è arrivato nella lega senza grandi attenzioni, neppure scelto al Draft 2021. Si era parlato di lui solo per due soprannomi, il primo già celebre ai tempi NCAA ("Hillbilly Kobe", un Kobe contadinotto, visto l'estrazione rurale - Reaves viene da un paesino dell'Arkansas), il secondo affibiatogli in NBA ("AR 15", combinando le sue iniziale e il numero di maglia ai Lakers). Solo che, proprio quest'ultimo soprannome, a Reaves non è mai piaciuto, essendo la sigla che contraddistingue anche uno dei fucili semiautomatico più popolare negli Stati Uniti (e quello utilizzato nella recente, atroce strage di Uvalde, in Texas): "Non condono nessun tipo di violenza da arma da fuoco, fenomeno purtroppo molto presente nel nostro Paese", ha detto il giocatore gialloviola, che ha manifestato anche un certo disagio nell'essere associato a una leggenda del basket peraltro scomparsa prematuramente come Bryant: "Non posso controllare i soprannomi che la gente mi dà. Non sono stato io a sceglierli, o a dire: 'D'ora in poi chiamatemi così'. Sono stati altri, come nel caso di 'Hillbilly Kobe', che forse non è il massimo visto la tragedia che ha colpito Kobe".