Sul sito ufficiale della NBA è apparsa la conferma che LeBron James ha firmato un contratto con i Philadelphia 76ers, anche se la squadra non lo ha ancora comunicato sui suoi profili social. I termini dell’accordo sono già noti da giorni, ma si è aggiunto il dettaglio di un bonus del 15% in caso di cessione attraverso uno scambio (per quanto improbabile)

La notizia ha ormai fatto il giro del mondo da giorni, ma LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers . La franchigia ha infatti tagliato Dalen Terry per fare spazio al nuovo accordo del Re, che è apparso sul sito ufficiale della NBA nella sezione che raccoglie tutti i trasferimenti conclusi — anche se ancora non è stato comunicato dalla squadra sui propri canali social. Nel frattempo è stato reso noto un dettaglio del suo nuovo contratto: James guadagnerà 8 milioni di dollari complessivi in due anni — più precisamente 3.876.529 il primo anno e 4.070.355 il secondo —, con una player option sulla seconda stagione (perciò sarà lui a decidere se rimanere nel contratto oppure uscirne per tornare a essere free agent) e, curiosamente, un "trade kicker" del 15%.

Il motivo del bonus nel contratto di LeBron (e perché non verrà utilizzato)

A differenza degli ultimi accordi con i Cleveland Cavaliers e i Los Angeles Lakers, James non ha potuto inserire una "No Trade Clause" (cioè una clausola che impedisce la sua cessione contro la sua volontà) perché servono almeno 4 anni di militanza nella squadra, ma ha fatto aggiungere un bonus del 15% sul suo contratto nel caso in cui venisse scambiato. Un’eventualità, invero, piuttosto remota: in 23 anni di carriera James non è mai stato ceduto volontariamente dalla sua squadra di appartenenza e difficilmente i Sixers diventeranno i primi a farlo. Soprattutto, per un giocatore che solamente dai suoi guadagni NBA sfiora i 600 milioni di dollari complessivi ed è passato dall’essere il 12° al 300° giocatore più pagato della lega, difficilmente può fare alcuna differenza un bonus di poco meno di 600 mila dollari. Però è un dettaglio che è stato inserito nel decimo contratto della sua carriera e che vale la pena riportare.