Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

NBA, i dettagli del contratto di LeBron James con i Philadelphia 76ers

NBA

Sul sito ufficiale della NBA è apparsa la conferma che LeBron James ha firmato un contratto con i Philadelphia 76ers, anche se la squadra non lo ha ancora comunicato sui suoi profili social. I termini dell’accordo sono già noti da giorni, ma si è aggiunto il dettaglio di un bonus del 15% in caso di cessione attraverso uno scambio (per quanto improbabile)

La notizia ha ormai fatto il giro del mondo da giorni, ma LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers. La franchigia ha infatti tagliato Dalen Terry per fare spazio al nuovo accordo del Re, che è apparso sul sito ufficiale della NBA nella sezione che raccoglie tutti i trasferimenti conclusi — anche se ancora non è stato comunicato dalla squadra sui propri canali social. Nel frattempo è stato reso noto un dettaglio del suo nuovo contratto: James guadagnerà 8 milioni di dollari complessivi in due anni — più precisamente 3.876.529 il primo anno e 4.070.355 il secondo —, con una player option sulla seconda stagione (perciò sarà lui a decidere se rimanere nel contratto oppure uscirne per tornare a essere free agent) e, curiosamente, un "trade kicker" del 15%.

Approfondimento

I nuovi Sixers con LeBron e Brown: il roster
LeBron ai Sixers

Il motivo del bonus nel contratto di LeBron (e perché non verrà utilizzato)

A differenza degli ultimi accordi con i Cleveland Cavaliers e i Los Angeles Lakers, James non ha potuto inserire una "No Trade Clause" (cioè una clausola che impedisce la sua cessione contro la sua volontà) perché servono almeno 4 anni di militanza nella squadra, ma ha fatto aggiungere un bonus del 15% sul suo contratto nel caso in cui venisse scambiato. Un’eventualità, invero, piuttosto remota: in 23 anni di carriera James non è mai stato ceduto volontariamente dalla sua squadra di appartenenza e difficilmente i Sixers diventeranno i primi a farlo. Soprattutto, per un giocatore che solamente dai suoi guadagni NBA sfiora i 600 milioni di dollari complessivi ed è passato dall’essere il 12° al 300° giocatore più pagato della lega, difficilmente può fare alcuna differenza un bonus di poco meno di 600 mila dollari. Però è un dettaglio che è stato inserito nel decimo contratto della sua carriera e che vale la pena riportare.

Approfondimento

LeBron il più grande taglio di stipendio di sempre

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Denver conferma Spencer Jones, ma ora deve cedere

NBA

I Denver Nuggets hanno deciso di pareggiare l’offerta di OKC per Spencer Jones, trattenendo il...

Curry commenta LeBron: "Mai farsi false speranze"

NBA

Dopo la decisione di LeBron James di unirsi ai Philadelphia 76ers, Steph Curry ha commentato con...

Le skills di Wembanyama a calcio fanno paura

NBA

Victor Wembanyama ha partecipato a una partitella di calcio a Katy, non lontano da Houston in...

Tatum, frecciatina a Jaylen Brown sulla leadership

NBA

In un incontro con alcuni ragazzi in un evento della sua fondazione, Jayson Tatum ha parlato del...

Caldwell-Pope primo rinforzo dei 76ers di LeBron

NBA

Il primo rinforzo per i nuovi Philadelphia 76ers di LeBron James sarà Kentavious Caldwell-Pope....
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS