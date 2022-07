NBA

Green: "Nel '17 avremmo battuto i Bulls di Jordan"

In un lungo thread su Twitter l'ala di Golden State lancia una provocazione che sembra forse superficiale ma in realtà non lo è: Green dice che Golden State avrebbe vinto - sia contro i Bulls del 1998 che contro quelli del 1996 - ma senza per questo entrare nel dibattito 'noi meglio, loro peggio'. Analizza il gioco, la velocità, lo stile: e dice che non ci sarebbe gara, sottolineando però come - proprio per questo - sia impossibile e sbagliato paragonare ere diverse del gioco

LA MEZZ'ORA PIU' CALDA DI TWITTER | Tutto in 25 minuti: dal primo tweet all'ultimo Draymond Green non fa passare neppure mezz'ora, ma in questo tempo "bombarda" la timeline delle sue osservazioni scaturite dalla visione della sfida di finale NBA tra Chicago Bulls e Utah Jazz per il titolo 1998 (il sesto della dinastia dei Bulls). Di anni - come ricorda nella foto - ne ha vinti quattro anche Green: sentiamo cos'ha avuto da dire al riguardo

STILI DI GIOCO | L'ala di Golden State dà il via al "dibattito" (o al soliloquio digitale) con una considerazione generale: "Quando si paragonano ere di pallacanestro diverse si prendono in considerazione i diversi stili di gioco?", si chiede. Ma poi conclude: "Indipendentemente dalla risposta, è davvero da stupidi paragonare un'era a un'altra". Se non che...