Non si sa ancora molto dei dettagli, perché come recita il tweet del sempre affidabile Shams Charania, "Paolo Banchero sta finalizzando un accordo di sponsorizzazione con Jordan Brand". Basta però per proiettare subito il giocatore di passaporto italiano degli Orlando Magic tra i primi della classe non solo in campo ma anche fuori dal campo. Firmare un accordo con il brand legato a Michael Jordan, infatti, è cosa non da poco, e lo dimostra la lineup di eccellenza che l'ex n°23 dei Chicago Bulls ha assemblato mettendo sotto contratto soltanto giocatori di grandissimo livello. Due di loro - Luka Doncic e Zion Williamson - sono recentemente transitati a Parigi proprio durante un tour promozionale per Jordan Brand, ma assieme a loro la scuderia che fa capo al proprietario degli Charlotte Hornets comprende anche Jayson Tatum dei Celtics, Carmelo Anthony e Russell Westbrook dei Lakers, Chris Paul dei Suns ma anche un giovane come Rui Hachimura, "cavallo di troia" verso il mercato asiatico.