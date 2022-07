"The Crawsover Pro-Am basketball league" è la lega estiva organizzata ogni anno da Jamal Crawford nella sua Seattle. Città che ha dato anche i natali a Paolo Banchero, il cui atteso debutto "da giocatore NBA" non ha deluso. In squadra con lui anche la seconda scelta assoluta all'ultimo Draft, Chet Holmgren. Ma la loro squadra ("The Sonics") è uscita sconfitta dal campo

Il tanto atteso debutto di Paolo Banchero da giocatore NBA nella lega Pro-Am organizzata ogni estate da Jamal Crawford a Seattle (" The Crawsover Pro-Am basketball league ") non ha deluso le aspettative. Il giocatore degli Orlando Magic, con passaporto italiano, ha chiuso con 50 punti e 9rimbalzi , divertendo e divertendosi con i suoi compagni di "The Sonics" , rinforzati per l'occasione niente meno che dalla seconda scelta assoluta all'ultimo Draft (ovvero il giocatore scelto appena dopo Banchero), Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder. Invece che affrontarsi da avversari, com'era successo nella Summer League di Las Vegas, questa volta Banchero e Holmgren si sono ritrovati uno al fianco dell'altro sul parquet della Seattle Pacific University - e i due non hanno deluso. Ai 50 punti di Banchero, infatti, Holmgren ne ha aggiunti 34 con anche 14 rimbalzi e 8 stoppate .

La curiosità? I loro "The Sonics" sono usciti sconfitti dal campo, perché la vittoria è andata a "Ball is Life", la squadra che poteva schierare la stellina dei Minnesota Timberwolves Jaden McDaniels (anche lui, come Banchero, nativo di Seattle), che si è tolto la soddisfazione di chiudere addirittura come miglior marcatore, a quota 52 punti con anche 11 rimbalzi. Al termine della spettacolare sfida proprio Banchero ha riassunto meglio di tutti il feeling della giornata, taggando su Twitter sia Holmgren che McDaniels: "Giornata leggendario in città, oggi". Quella città che le star NBA vorrebbe vederle anche in autunno e in inverno e non solo d'estate.