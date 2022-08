Cadono tutte le accuse contro Paolo Banchero

La contea di Orange County in North Carolina ha fatto cadere tutte le accuse dello scorso novembre contro Paolo Banchero dopo che il suo ex compagno di squadra Michael Savarino (nipote di Mike Krzyzewski) si è pronunciato colpevole per guida in stato di ebbrezza e mancato rispetto di uno stop. Savarino avrà un periodo di prova di 12 mesi e 24 ore di servizio in comunità

Lo scorso novembre aveva fatto notizia la denuncia di favoreggiamento nei confronti di Paolo Banchero, fermato per aver consegnato la sua auto al compagno di squadra Michael Savarino e di avergli permesso di guidare in stato di ebbrezza. Secondo quanto emerso dal Raleigh News & Observer, però, l’assistente procuratore distrettuale della Orange County del North Carolina Maren Hardin ha fatto cadere le accuse contro l’azzurro, liberandolo così da un possibile processo. Il motivo sta nella dichiarazione di colpevolezza di Savarino, nipote di coach Mike Krzyzewski recentemente trasferitosi nella New York University di Division III, che ha ammesso di aver guidato dopo aver assunto alcoolici e di non aver rispettato uno stop. "Non è inusuale che una persona accusata di aver favorito la guida in stato di ebbrezza veda cadere le accuse contro di lui dopo la disposizione contro il principale accusato del caso" ha detto Hardin al giornale locale del North Carolina, giustificando così l’assoluzione di Banchero. Per Savarino invece è previsto un periodo di prova di 12 mesi, 24 ore di servizio in una comunità e una multa di 300 dollari: entrambi i giocatori già una settimana dopo essere stati fermati avevano dichiarato di aver imparato dall’incidente e di aver già voltato pagina.