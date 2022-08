DeRozan resta con Nike e diventa l'erede di Kobe

DeMar DeRozan è sempre stato un grandissimo tifoso di Kobe Bryant, crescendo nel suo mito a Los Angeles e portandone avanti l’eredità in campo anche dopo la sua morte. La sua passione per le scarpe Nike legate a Kobe, in particolare, è leggendaria, tanto che nel periodo in cui le scarpe di Bryant — le più indossate in assoluto dai giocatori NBA — è andata fuori produzione, buona parte dei suoi colleghi si rivolgeva a lui per recuperarne un paio, sapendo che la sua collezione era sterminata. Forte anche di questa nomea, DeRozan e Nike hanno deciso di proseguire insieme per i prossimi quattro anni, rinnovando il contratto che lega l’All-Star dei Chicago Bulls (secondo quintetto All-NBA nella passata stagione) e l’azienda di Beaverton. Secondo quanto scritto da The Athletic, l'accordo prevede che DeRozan continui a essere il volto principale legato al brand di Kobe, continuando a indossare sia vecchi modelli che quelli ancora non commercializzati. Dopo l’accordo tra la famiglia Bryant e Nike nello scorso marzo (dopo più di un anno di “vuoto” a seguito della scadenza dell’accordo nel 2021), l’eredità di Kobe Bryant in NBA continuerà a essere portata avanti da uno dei suoi allievi prediletti.