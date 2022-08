La data del 4 di agosto era segnata sui calendari di tutto il mondo che gira attorno ai Los Angeles Lakers: a partire da ieri, infatti, LeBron James può firmare un’estensione di contratto con i gialloviola per due anni a 97.1 milioni di dollari complessivi. Le parti non hanno voluto perdere tempo: secondo quanto riferito da ESPN, James con il suo agente Rich Paul ha incontrato il capo della dirigenza dei Lakers Rob Pelinka e il nuovo allenatore Darvn Ham al campo di allenamento della squadra a El Segundo, in un incontro che è stato definito come "produttivo" ma nel quale non si è giunti ad un accordo. Secondo quanto detto da Paul, le parti continueranno a dialogare nel prossimo futuro, visto che non c’è poi così tanta fretta. James infatti ha tempo fino al 30 giugno 2023 per firmare l’estensione che gli permetterebbe di guadagnare 47 milioni di dollari nel 2023-24 e potenzialmente 50 nel 2024-25, anche se è molto probabile che per la seconda stagione voglia mantenere una player option a sua disposizione, così che possa unirsi a suo figlio Bronny nel caso in cui verrà scelto al Draft del 2024, finendo la sua carriera in campo insieme al suo primogenito. È anche possibile che James voglia delle rassicurazioni sul mercato prima di rifirmare, visto che i Lakers fino a questo momento hanno lavorato ai margini del roster ma non hanno risolto il nodo Russell Westbrook.