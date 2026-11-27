Il primo mese, anche abbondante, di regular season è ormai alle spalle e Sports Illustrated ne ha approfittato per provare a stilare il primo power ranking della stagione. A comandare per ora è San Antonio, che ha però delle inseguitrici pronte a competere, mentre altre squadre hanno già deluso e paiono fuori dalla corsa verso qualsiasi tipo di traguardo
- Milwaukee Bucks
- Chicago Bulls
- Charlotte Hornets
- Utah Jazz
- Sacramento Kings
- Brooklyn Nets
- New Orleans Pelicans
- Cleveland Cavaliers
- Miami Heat
- Orlando Magic
- Dallas Mavericks
- Phoenix Suns
- Washington Wizards
- Indiana Pacers
- Toronto Raptors
- Golden State Warriors
- Boston Celtics
- Denver Nuggets
- Oklahoma City Thunder
- Da qui in poi, secondo Sports Illustrated, queste sono le squadre che potrebbero essere in corsa per il titolo