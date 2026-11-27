Il primo mese abbondante di regular season è ormai alle spalle e dal prossimo 15 dicembre i free agent che in estate hanno firmato nuovi contratti potranno essere scambiati. Facile quindi prevedere che il mercato giocatori inizi a farsi frenetico e, secondo ClutchPoints, questi potrebbero essere i 13 protagonisti destinati a sorprendere tutti cambiando maglia

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