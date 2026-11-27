NBA, il mercato entra nel vivo: 13 giocatori che a sorpresa potrebbero cambiare squadra
Il primo mese abbondante di regular season è ormai alle spalle e dal prossimo 15 dicembre i free agent che in estate hanno firmato nuovi contratti potranno essere scambiati. Facile quindi prevedere che il mercato giocatori inizi a farsi frenetico e, secondo ClutchPoints, questi potrebbero essere i 13 protagonisti destinati a sorprendere tutti cambiando maglia
TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI DEL MERCATO NBA
- La versione a due lunghi dei Cavs potrebbe essere arrivata alla conclusione della sua corsa e tra lui e Jarrett Allen ci sono pochi dubbi su chi avrebbe più appeal per una eventuale trade in uscita
- Anche l’avventura di Zion Williamson a New Orleans parrebbe agli sgoccioli e non è da escludere che qualcuno decida di puntare sul suo talento cristallino fin qui visto solo a sprazzi
- Arrivato a Milwaukee tra le contropartite della trade che ha spedito Giannis Antetokounmpo a Miami, è evidente che Tyler Herro abbia poco a che spartire con i Bucks in piena ricostruzione e un attaccante con quei punti nelle mani potrebbe fare gola a molti
- E se alla fine Lauri Markkanen dovesse davvero lasciare i Jazz? Utah sta deludendo in questa prima parte di stagione e non è da escludere che per provare a scuotere un po’ l’ambiente si decida di lasciar andare quello che è senza dubbio il miglior giocatore a roster
- A Chicago le porte del mercato sono aperte e l’australiano è tutto fuorché intoccabile. Josh Giddey, poi, vanta diversi estimatori in giro per la lega e potrebbe anche cambiare aria
- Anche ai Clippers non sembrano esserci intoccabili, e questo vale anche per un talento puro come Darius Garland. Che il suo passaggio a Los Angeles sia destinato a essere proprio solo un passaggio?
- Veterano con punti, rimbalzi e assist nelle mani cerca squadra che abbia voglia quantomeno di competere. Potrebbe essere questo l’annuncio appeso al collo di Julius Randle, finito ai Nets solo per soddisfare i complicati meccanismi del mercato NBA
- Anche il soggiorno a Los Angeles di Brandon Ingram, che proprio lì aveva iniziato la sua carriera in NBA, potrebbe rivelarsi assai breve qualora qualche squadra dovesse bussare alla porta dei Clippers e fare il suo nome
- L’inizio di stagione dei Knicks ha visto qualche passaggio a vuoto di troppo e a New York, pur di provare a bissare lo storico titolo vinto lo scorso giugno, potrebbero anche sacrificare un titolare per mischiare un po’ le carte nel roster
- Un po’ come Randle a Brooklyn, anche Jrue Holiday in teoria sarebbe di troppo a Portland, dove le guardie abbondano. I Blazers stanno andando oltre le previsioni, ma in caso di offerta giusta potrebbero anche pensare di cedere uno dei loro veterani
- Punto fermo dei Nuggets campioni nel 2023 e di tutte le loro versioni, decisamente meno vincenti, che sono seguite, Aaron Gordon potrebbe essere il grande sacrificato in casa Denver, dove l’assetto attuale della squadra non sembra competitivo e portare in Colorado qualche faccia nuova potrebbe diventare una decisione quasi inevitabile
- Già sesto uomo dell’anno, qualora Naz Reid dovesse essere messo sul mercato dagli Hornets, la cui stagione sembra prospettarsi complicata, c’è da scommettere che la fila di pretendenti sarebbe tanto lunga quanto agguerrita
- L’avventura di Draymond Green a Golden State, dove ha contribuito e non poco a scrivere pagine indimenticabili di storia, pareva destinata a concludersi già la scorsa estate. L’appuntamento con una separazione forse ormai più che matura potrebbe essere stato solo rimandato, e nel tentativo di cambiare faccia alla squadra gli Warriors potrebbero anche accettare di cederlo