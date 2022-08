Come parte della "NBA Creator Series" l'artista greco Charis Tsevis è stato chiamato dalla National Basketball Association ha produrre un pezzo originale ispirato alla propria passione per la NBA e ai legami di questa con il basket europeo. Facile allora per Tsevis trovare ispirazione nel suo connazionale due volte MVP NBA

Per celebrare il proprio 75° compleanno, la NBA ha commissionato ad alcuni artisti/illustratori di tutta Europa (tra Francia e Grecia, tra Italia e Spagna ma anche Regno Unito) delle opere originali che celebrino l'unione sempre più stretta tra la pallacanestro europea e il mondo del basket americano. Facile per Charis Tsevis, visual designer, illustratore e art director, ispirarsi allora all'idolo di casa Giannis Antetokounmpo: "Lui per me è un vero e proprio eroe. È nato e cresciuto nel mio stesso quartiere. So quanto sia difficile quella zona, soprattutto per una famiglia di immigrati nigeriani. Ha affrontato sfide difficili, che ha superato una dopo l'altra con grande classe. È ancora una persona incredibilmente umile che mostra un carattere solido. Non si tratta solo di basket. Tutto ciò che Giannis fa, anche i più piccoli dettagli, dimostra una persona incredibilmente educata e saggia. Sta davvero onorando la citazione di Eraclito in modo molto positivo".