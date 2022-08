Jefferson: "LeBron non è uno dei grandi Laker"

La concorrenza è spietata, l’elenco dei successi appare interminabile e la storia dei Lakers è costellata da talmente tante vittorie che diventa complicato fare una selezione dei giocatori che più degli altri hanno segnato il cammino della franchigia NBA più famosa al mondo. Kobe Bryant, Magic Johnson, Jerry West, Shaquille O’Neal e si potrebbe andare avanti ancora a lungo a citare i grandissimi del passato gialloviola - così tanti da portare a pensare: “Ma LeBron merita un posto nel Pantheon dei Lakers?”. A rispondere è stato un suo ex compagno di squadra, Richard Jefferson, che con lui ha vinto nel 2016 a Cleveland e che ha contestualizzato il suo punto di vista: “LeBron James non ha fatto abbastanza come giocatore dei Lakers per meritare il posto in una lista del genere: Bron è a Los Angeles da quanto? Quattro anni? Due di queste stagioni non ha neanche raggiunto i playoff, l’altro invece ha perso al primo turno. Soltanto in un’occasione è riuscito a lasciare il segno e vincere il titolo”. Un’affermazione condivisibile, certamente per i detrattori di James: e voi come la pensate?