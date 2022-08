Il risultato finale è stato 69-55 e così, dopo due viaggi finiti a mani vuote in altrettante finali nell'ultimo decennio, gli Hometown Favorites si sono laureati campioni della Drew League per l'edizione 2022, sconfiggendo nella gara per il titolo i Black Pearl Elite. Eroe della finalissima un giocatore che questa estate la ricorderà a lungo, De'Anthony Melton: non solo è passato dai Memphis Grizzlies ai Philadelphia 76ers (dove giocherà accanto ai vari Embiid, Harden e Maxey) ma ha anche recitato da protagonista nella gara per il titolo, chiusa con 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist (e il titolo di giocatore della partita). Assieme a lui, tra le fila degli Hometown Favorites, anche l'ex guardia degli Atlanta Hawks passata in estate agli Washington Wizards Delon Wright. Ma i giocatori NBA che si sono meritati la ribalta nel torneo estivo di L.A. non si limitano a quelli campioni: Montrezl Harrell, degli Charlotte Hornets (fin dal via del torneo uno dei punti di forza di Public Enemy, sconfitti in semifinale da BPE), ha condiviso con Chris Allen dei Nationwide Souljas il titolo di MVP della lega estiva mentre l'ex Golden State Warriors (visto per una sola gara a Chicago la scorsa stagione) Jordan Bell è stato premiato come miglior difensore.