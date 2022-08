Ultimatum di KD ai Nets: chiede la testa di Nash

Il n°7 di Brooklyn ha incontrato a Londra Joe Tsai, a cui ha ribadito la volontà di andare via da New York perché non crede più nel progetto tecnico della squadra, chiedendo in alternativa il licenziamento di coach Nash e del GM Marks. Il proprietario dei Nets in risposta ha sottolineato via social il suo supporto allo staff tecnico della franchigia, rendendo sempre più probabile l'addio di KD (in attesa che arrivi l'offerta giusta)

In un incontro faccia a faccia con il proprietario dei Nets Joe Tsai avvenuto a Londra nei giorni scorsi, Kevin Durant ha ribadito la sua volontà di essere ceduto, mettendo il principale azionista della squadra di Brooklyn di fronte a una scelta: o la sua partenza o in alternativa il licenziamento dell’allenatore Steve Nash e del GM Sean Marks - indicati da KD come principali responsabili dell’errata direzione che ha preso la franchigia e persone nelle quali l’All-Star dei Nets non crede più. I critici hanno sottolineato come l’incontro sia avvenuto a un anno esatto di distanza dal rinnovo di Durant da 198 milioni di dollari per quattro anni con Brooklyn - estensione che entrerà in vigore da questa stagione - e che 12 mesi fa il coach e il principale dirigente dei Nets fossero sempre loro, a completa disposizione del n°7 nell’ultimo triennio che ha trascorso a New York.