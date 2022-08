A volte ritornano. La prima apparizione di Dennis Schroder in maglia Lakers viene ricordata come un fallimento. Non tanto per le cifre - 15.4 punti e 5.8 assist - collezionate dal tedesco in gialloviola nella stagione 2020-21 (quella affrontata da LeBron e compagni da campioni in carica) quanto per le aspettative che si erano create attorno al suo arrivo e per la paradossale situazione contrattuale che si era venuta a creare. Schroder (arrivato ai Lakers dopo una stagione a OKC chiusa con il secondo posto nella classifica per il premio di sesto uomo dell'anno) nel corso della stagione aveva rifiutato un'offerta di estensione pluriennale da parte del front office di L.A. di 84 milioni di dollari, per poi ritrovarsi sostanzialmente senza mercato da free agent a fine anno (annata conclusasi male per tutti i Lakers, eliminati al primo turno di playoff da Phoenix).