Ha messo in mostra doti di intimidatore al ferro, grazie ai suoi 229 centimetri, ma non sono bastate per assicurargli una (lunga) carriera NBA: dopo 37 partite in tre anni, tra Boston e Cleveland, il lungo senegalese firma con i Xinjiang Flying Tigers

È entrato immediatamente nei cuori di tutti i tifosi NBA, come spesso accade per i giocatori che, se si parla di altezza, sono fuori dal comune: si amano le mini-point guard (da Muggsy Bogues a Spud Webb fino a Isaiah Thomas), si amano anche i "giganti" come Tacko Fall, alto 229 centimetri per 141 chili. Ma neppure queste dimensioni imponenti hanno assicurato una carriera NBA al prodotto di Central Florida, che dopo un biennio ai Boston Celtics e un'annata ai Cleveland Cavs ora lascia la NBA per cimentarsi in Cina, dove ha firmato un contratto annuale con i Xinjiang Flying Tigers della Chinese Basketball Association. Sono 37 le partite NBA disputate in carriera da Fall, mai scelto al Draft 2017 nonostante si presentasse con il titolo di difensore dell'anno della American Athletic Conference (per lui anche due selezioni nei migliori quintetti difensivi della G League).