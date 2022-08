Spettacolo alla Belgrade Arena davanti alla folla record di 19.150 spettatori per una gara di qualificazione ai Mondiali. In campo gli ultimi 4 MVP NBA (due volte Antetokounmpo, due volte Jokic). E le superstar NBA non hanno deluso: Giannis da record (40 punti) ma a spuntarla è stato Jokic, autore del canestro più incredibile della serata

Era solo una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma non è mai una gara come le altre quando si incontrano la Serbia di Nikola Jokic e la Grecia di Giannis Antetokounmpo, ovvero gli ultimi 4 MVP NBA (due a testa). Per questo alla Belgrade Arena c'erano 19.150 spettatori, un record assoluto per una partita di qualificazione mondiale, e i tifosi sono stati ricompensati da una partita splendida (vinta soltanto in overtime dalla Serbia 100-94) ma soprattutto dall'autentico show messo in piedi dalle due superstar di Nuggets e Bucks. Per il primo alla sirena finale ci sono 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con il secondo capace di toccare quota 40 punti (anche questo un record assoluto per una gara di qualificazione ai Mondiali), 8 rimbalzi e 5 assist con 14/25 al tiro.