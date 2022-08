Avendo giocato e vinto (un premio di MVP, un titolo della Western Conference) a Phoenix, la voce di Charles Barkley in Arizona è ancora molto ascoltata. Ed è proprio in un programmo radiofonico locale ("Bickley & Marotta" su Arizona Sports) che l'ex stella dei Suns è tornato "all'attacco" di Kevin Durant. "A me sembra una persona infelice. Difatti lo chiamo 'Mr. Infelice' perché penso che non riuscirà mai a essere felice. La vita gli ha dato tutto, su un piatto d'argento: era il n°1 a Oklahoma City, lo amavano, si può dire fosse il proprietario dell'intero stato. Eppure li ha abbandonati per andare a vincere due titoli NBA in fila con Golden State solo per non essere ancora contento. Poi va a Brooklyn, gli danno tutto quello che chiede eppure lui è ancora scontento". Questa la versione di Barkley (e chissà se anche stavolta Durant finirà per rispondere, via social...), che però ha da ridire anche sulle qualità di leader del n°7 dei Nets: "Se si guarda a tutta la sua carriera, quando è stato il miglior giocatore e il leader della sua squadra, ha sempre fallito miseramente".