Utah vuole le scelte Lakers: dentro per Mitchell?

Il rinnovo di contratto di LeBron James ha cambiato definitivamente la timeline dei Los Angeles Lakers, chiamati a costruire la miglior squadra possibile nel prossimo biennio per massimizzare i due anni (con opzione per il terzo) sul contratto del Re. Per questo, dopo un po’ di resistenza, sarebbero disposti a mettere sul mercato sia la prima scelta del 2027 che quella del 2029, entrambe non protette. Due “asset” che fanno molta gola in giro per la lega, specialmente per quelle squadre che hanno l’obiettivo di ammassarne il più possibile per ricostruire la propria franchigia: dopo la cessione di Rudy Gobert, gli Utah Jazz si ritrovano proprio in quella situazione, specialmente se — come pare — dovessero cedere Donovan Mitchell nel prossimo futuro. Secondo quanto scritto dal giornalista Marc Stein, ci sono buone possibilità che quelle due scelte finiscano nelle mani dei Jazz se si concretizzerà la cessione di Mitchell: il capo della dirigenza Danny Ainge, infatti, vuole quelle due scelte e farebbe rientrare i Lakers nello scambio per portare Donovan Mitchell ai New York Knicks (o a un’altra squadra). Uno scambio nel quale dovrebbe rientrare anche il contratto in scadenza da 47 milioni di Russell Westbrook, con la quasi certezza che venga tagliato subito da qualsiasi squadra lo prenda (specie se saranno i Jazz). Certo, bisogna anche accontentare le richieste dei Lakers: i gialloviola intendono cedere quelle due scelte solo nel caso in cui lo scambio li renda una contender per il titolo, e ora come ora non è chiaro quali giocatori possano farli ascendere a quel rango. Stein nel suo articolo si chiede se Evan Fournier (dai Knicks) e Bojan Bogdanovic (dai Jazz) possano essere abbastanza per convincere i Lakers a inserirsi nello scambio per l’All-Star di Utah: per concludere uno scambio di questa portata, serve mettere d’accordo molti protagonisti differenti, ma forse con l’avvicinarsi del training camp qualcosa si sta muovendo.